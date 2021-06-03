Мужчину ударили камнем по голове в Санкт-Петербурге

Мужчина напал на администратора нотариальной контры в Санкт-Петербурге и ударил его камнем по голове. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию сообщили очевидцы. Выяснилось, что мужчина распылил пострадавшему в лицо газовый баллончик, а после разбил камнем голову. Сейчас преступник задержан, оказалось, что он был неоднократно судим. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, параорбитальную гематомоу и химический ожог глаза.