Мужчину, убившего и изнасиловавшего школьницу, оправдал челябинский суд

Утром 24 июля 2017 года в городе Сатке в Саткинском районе Челябинской области Ильин убил ножом школьницу в возрасте 14 лет. Спустя несколько дней преступника задержали. Следствию обвиняемый рассказал, что убил девушку из-за замечания, которое она сделала. Сообщается, что Ильина уже несколько раз судили ранее.

Прокурор обвинил Ильина в убийстве и покушении на изнасилование. Однако суд не принял доказательства второго обвинения. Коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор и вернула дело на повторное рассмотрение. Позже мать школьницы обратилась в суд с апелляцией.

«Однако и новый состав суда счел недоказанным обвинение Ильина в покушении на изнасилование несовершеннолетней и оправдал его, осудив за совершение убийства. Он приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбытием первых пяти лет в тюрьме», — заявили в прокуратуре.

В настоящее время надзорное ведомство планирует оценить вердикт по приговору и протоколу судебного заседания.