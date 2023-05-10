Происшествия 10 мая 2023, 17:38 Мужчину убили возле бара на Васильевском острове в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Васильевском острове в ночь на 9 мая в результате драки скончался 25-летний мужчина. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на источник.

По предварительной информации, возле одного из баров 36-летний местный житель ударил ножом уроженца Краснодарского края. Мужчина от полученных травм скончался в больнице, написали «Народные новости».

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По факту убийства следствие возбудило уголовное дело. Подозреваемого задержали.