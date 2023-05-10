10 мая 2023, 17:38
Мужчину убили возле бара на Васильевском острове в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове в ночь на 9 мая в результате драки скончался 25-летний мужчина. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на источник.
По предварительной информации, возле одного из баров 36-летний местный житель ударил ножом уроженца Краснодарского края. Мужчина от полученных травм скончался в больнице, написали «Народные новости».
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По факту убийства следствие возбудило уголовное дело. Подозреваемого задержали.
Санкт-Петербург
Убийства
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