  • Мужчину убили из-за вшей в Великом Новгороде

    27 ноября 2019, 16:57

    Ольга Ситникова

    В ночь на 26 ноября в Великом Новгороде мужчина избил знакомого за педикулез. Пострадавший скончался на месте преступления от нанесенных травм, сообщило ИА FlashNord.

    По информации сайта «Дни.ру», инцидент произошел в общежитии на улице Щусева. Местный 37-летний житель в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил знакомого ногой в грудь за то, что тот постоянно чесался. После этого он заставил пострадавшего помыться и избавиться от вшей. В душе потерпевший скончался из-за большого количества переломов ребер.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.