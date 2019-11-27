Мужчину убили из-за вшей в Великом Новгороде

По информации сайта «Дни.ру», инцидент произошел в общежитии на улице Щусева. Местный 37-летний житель в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил знакомого ногой в грудь за то, что тот постоянно чесался. После этого он заставил пострадавшего помыться и избавиться от вшей. В душе потерпевший скончался из-за большого количества переломов ребер.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.