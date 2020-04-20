Мужчину убил женщину и двух детей и попытался покончить с собой в Черкесске

В Черкесске 65-летнюю женщину и двух детей жестоко убили, на их телах нашли множество порезов. Следователи подозревают 64-летнего мужчину, который проживал вместе с погибшими.

Тела трех человек нашли утром 20 апреля. В тот же день оперативники обнаружили 64-летнего местного жителя, его доставили в больницу без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

Там же следователи нашли и орудие убийства. По информации «Рен ТВ», после нападения мужчина попытался окончить жизнь самоубийством.

Мужчина пока задержан, меру пресечения ему назначат с учетом состояния здоровья. Следователи возбудили дело об убийстве двух и больше лиц, которые находились в заведомо беспомощном состоянии.