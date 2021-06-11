Мужчину, сжегшего иномарку знакомого в Петербурге, отпустили после суда

Октябрьский районный суд Петербурга признал виновным мужчину, который в прошлом году поджег машину Toyota Progres, принадлежащую его знакомому. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Инцидент произошел 23 октября 2020 года. Проходя вечером по Гороховой улице, мужчина увидел машину, принадлежащую его знакомому, с которым у него был конфликт. Мужчина облил капот машины горючим, поджег ее и скрылся с места преступления. Машина полностью сгорела. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

Суда мужчина дожидался под арестом. Суд принял во внимание, что фигурант ранее не был судим, а также является отцом двоих детей, поэтому наказание оказалось не суровым. Мужчине назначили срок лишения свободы от одного до четырех месяцев и сразу отпустили, так как срок он уже отбыл до суда.