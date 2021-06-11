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    11 июня 2021, 18:06

    Мужчину, сжегшего иномарку знакомого в Петербурге, отпустили после суда

    Полина Гребенщикова

    Октябрьский районный суд Петербурга признал виновным мужчину, который в прошлом году поджег машину Toyota Progres, принадлежащую его знакомому. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

    Мужчину, сжегшего иномарку знакомого в Петербурге, отпустили после суда

    Инцидент произошел 23 октября 2020 года. Проходя вечером по Гороховой улице, мужчина увидел машину, принадлежащую его знакомому, с которым у него был конфликт. Мужчина облил капот машины горючим, поджег ее и скрылся с места преступления. Машина полностью сгорела. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

    Суда мужчина дожидался под арестом. Суд принял во внимание, что фигурант ранее не был судим, а также является отцом двоих детей, поэтому наказание оказалось не суровым. Мужчине назначили срок лишения свободы от одного до четырех месяцев и сразу отпустили, так как срок он уже отбыл до суда.