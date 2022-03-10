Мужчину, стрелявшего из окна квартиры, задержали в Новосибирске

В Новосибирске правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна своей квартиры. В этот момент злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, написало издание «МВД Медиа».

О выстрелах правоохранителям сообщили жители Мошковского района. На предполагаемое место незамедлительно выехали несколько сотрудников полиции, чтобы обезоружить хулигана. Во время задержания мужчина рассказал, что стрелял в воздух из хулиганских побуждений, сообщило ИА Nation News.

На мужчину составили два административных протокола «Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах» и «Нарушение правил хранения оружия».