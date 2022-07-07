Мужчину, спровоцировавшего массовое ДТП, задержали в Самаре

Массовое ДТП произошло в Кировском районе Самары на Ракитовском шоссе. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако спустя время его удалось задержать. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

Авария случилась 3 июля. Водитель SsangYong не рассчитал необходимое расстояние и врезался в Mazda CX-7. В результате автомобиль отбросило на «Газель» и Hyundai. Водитель и пассажир Mazda получили травмы. А мужчина, управлявший SsangYong, покинул место происшествия. Спустя время сотрудники органов смогли задержать подозреваемого.

«Сегодня, 5 июля, мировым судом Промышленного судебного участка Самары, водитель SsangYong был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. За оставление места ДТП, участником которого он являлся, мужчина лишен права управлять транспортным средством на 12 месяцев», — сообщили в ведомстве.