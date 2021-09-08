Мужчину спасли во время пожара во Владимире, но он умер по дороге в больницу

Пожар произошел во Владимире на улице Большая Московская № 50. Один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград».

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Сотрудники службы безопасности эвакуировали семь местных жителей. Еще шесть человек удалось спасти при помощи автолестницы и специальных устройств. После спасатели приступили к тушению пожара.

Огонь охватил 20 квадратных метров и уничтожил внутреннюю отделку квартиры. Также погиб один человек. Пожарные вытащили мужчину 1951 года рождения из огня, но он умер по пути в больницу.

Тушением огня занимались 17 человек, также привлекли пять единиц техники. На данный момент выясняют причину пожара.