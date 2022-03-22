Мужчину спасли во время пожара в Приозерском районе Ленобласти

Рано утром 22 марта в поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области загорелся частный дом. Во время пожара в помещении находился хозяин дома, который не мог выбраться самостоятельно, написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, прибывшие на место спасатели смогли эвакуировать мужчину через окно. Из-за позднего сообщения о пожаре спасти дом не удалось, он выгорел полностью.

На месте ЧП работали пожарные части № 113 и 142. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.