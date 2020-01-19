19 января 2020, 01:31
Мужчину спасли из Москвы-реки на Крещение
Мужчина упал в Москву-реку поблизости от Кремля и не мог самостоятельно выбраться. Его достали из воды сотрудники Росгвардии, дежурившие на мероприятии по случаю Крещения, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
К офицерам обратилась женщина, увидевшая человека в воде рядом с Большим Москворецким мостом. Пострадавший находился у берега, но не мог самостоятельно выбраться.
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии вытащили его из ледяной воды, обогрели в служебном автобусе и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
В воскресенье 19 января православные отмечают Крещение Господне. Христиане вспоминают крещение Иисуса в реке Иордан. Согласно евангельскому преданию, после крещения Иисус удалился в пустыню, где готовился к исполнению своего предназначения.
В России в этот день верующие традиционно окунаются в прорубь.