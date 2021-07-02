Мужчину, совершившего убийство на 8 марта в Самаре, будут судить

Празднование 8 марта обернулось кошмаром для посетителей кафе в Самаре. В ходе конфликта произошло убийство, теперь подозреваемого будут судить, сообщил «Царьград».

Происшествие случилось в ночь с 6 на 7 марта в кафе «Монро» на улице Ташкентской. Компания праздновала приближающийся праздник.

Около шести утра между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, переросший в драку. В итоге один из мужчин взял нож и ударил им другого в грудь. От ранения мужчина скончался.

Уголовное дело передано в суд.