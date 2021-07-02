02 июля 2021, 13:15
Мужчину, совершившего убийство на 8 марта в Самаре, будут судить
Празднование 8 марта обернулось кошмаром для посетителей кафе в Самаре. В ходе конфликта произошло убийство, теперь подозреваемого будут судить, сообщил «Царьград».
Происшествие случилось в ночь с 6 на 7 марта в кафе «Монро» на улице Ташкентской. Компания праздновала приближающийся праздник.
Около шести утра между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, переросший в драку. В итоге один из мужчин взял нож и ударил им другого в грудь. От ранения мужчина скончался.
Уголовное дело передано в суд.