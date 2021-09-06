Мужчину, совершившего преступление в отношении малолетней, объявили в розыск в Ивановской области

В Кинешме неизвестный мужчина совершил особо тяжкое преступление в отношении маленькой девочки. Следственное управление СК России по Ивановской области объявило злоумышленника в розыск. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт СК.

Сотрудники полиции составили фоторобот подозреваемого. Они предполагают, что нападение совершил мужчина 30-35 лет в синих джинсах, светлой футболке и с черным рюкзаком. Его телосложение среднее, рост около 170-ти сантиметров. Подозреваемый обладает европейской внешностью, темными густыми волосами с залысинами и следами небритости на лице.

Источник фото: Следственное управление СК России по Ивановской области

Источник фото: Следственное управление СК России по Ивановской области

Представители СК попросили всех, кто обладает информацией об этом мужчине, позвонить по телефонам (49331) 5-41-86, 5-41-82; 8-915-832-44-72 или 02.