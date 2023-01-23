23 января 2023, 21:02
Мужчину, собиравшего шишки в Кировской области, осудили за вырубку деревьев
Жителя Котельничского района Кировской области осудили за незаконную вырубку леса и кражу. Об этом сообщило издание «Первоисточник».
Как установили следователи, осенью 2021 года злоумышленник отправился собирать шишки. В лесу он вырубил 23 ели. Ущерб от его действий составил порядка миллиона рублей, написали Nation News.
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Также мужчину признали виновным в краже. Суд приговорил его к трем годам заключения. Также фигуранта дела обязали выплатить штраф в размере причиненного ущерба.
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