Происшествия 10 января 2023, 23:42 Мужчину, сбившего двоих человек на пешеходном переходе, заключили под стражу в Петербурге

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Мигранта заключили под стражу за ДТП в Санкт-Петербурге с двумя пострадавшими. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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Авария произошла 5 января. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volvo S60 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов совершил наезд на двоих человек. При этом пешеходы переходили дорогу по зебре на зеленый свет. Проходит медицинское освидетельствование злоумышленник отказался. В результате Выборгский районный суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу.