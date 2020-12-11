Мужчину сбили под Ростовом-на-Дону

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате его насмерть сбил автомобиль.

Ранее сразу 15 автомобилей и пассажирский автобус пострадали во время аварии, которую устроил водитель спецтехники во Владивостоке. Сейчас медики оказывают помощь четырем пациентам, получившим травмы.