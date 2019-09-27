Мужчину сбили на пешеходном переходе в Петербурге

Авария произошла 27 сентября на Кубинской улице возле дома № 30. Там сбили человека. Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент на него наехал водитель иномарки. Пострадавшего госпитализировали. Информация о его состоянии отсутствует.

Очевидцы события заявили, что произошедшее случилось из-за отсутствия светофора на четырехполосной дороге. Они уверены, что участники дорожного движения не снижают скорость перед «зеброй» и не успевают вовремя среагировать.