10 июня 2020, 12:08
Мужчину с травмой головы после массовой драки госпитализировали в Петербурге
Массовая драка произошла в Петербурге на улице Тамбасова. На вызов приехала полиция. С места происшествия госпитализировали 36-летнего мужчину с травмой головы. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел у дома № 8/1 на улице Тамбасова вечером 7 июня. Сотрудники полиции прибыли на место драки и обнаружили там избитого 36-летнего мужчину. Его передали медикам.
Врачи диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, гематому в лобной области и сотрясение головного мозга.