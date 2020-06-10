Мужчину с травмой головы после массовой драки госпитализировали в Петербурге

Инцидент произошел у дома № 8/1 на улице Тамбасова вечером 7 июня. Сотрудники полиции прибыли на место драки и обнаружили там избитого 36-летнего мужчину. Его передали медикам.

Врачи диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, гематому в лобной области и сотрясение головного мозга.