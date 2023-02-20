Происшествия 20 февраля 2023, 15:21 Мужчину с рюкзаком, набитым коноплей, задержали в Новосибирске

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В Новосибирске полицейские задержали местного жителя, который недалеко от речного порта собирал растущую коноплю. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу полицейского управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый успел нарвать более 400 граммов растения. По словам самого мужчины, он собирал растение для собственного употребления.

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По факту случившегося заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.

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