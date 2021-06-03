Мужчину с ребенком сбили в Курганской области

В Курганской области под колеса УАЗа попал велосипедист, который перевозил в специальном устройстве шестилетнего сына. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла накануне в Шадринске. Машина сбила мужчину, который вместе со своим ребенком на велосипеде пересекал проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате они оба получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.