Мужчину с ребенком на самокате заметили на Егорьевском шоссе

На Егорьевском шоссе в Подмосковье заметили мужчину с ребенком на самокате, который ехал по обочине вдоль встречной полосы движения. В распоряжении «360» появилось видео, снятое очевидцем.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах можно заметить, как молодой человек едет с ребенком на самокате по обочине. Навстречу беспечной паре движутся грузовики и легковушки.

Видео было снято в воскресенье на 13-м километре Егорьевского шоссе в районе деревни Осеченки в Раменском городском округе Московской области.

«Вот еще один герой едет, прямо по встречке, с ребенком. Как у нас такое вообще возможно», — высказал свое возмущение водитель, ставший очевидцем.

Минувшей ночью на Киевском шоссе в Подмосковье произошла смертельная авария. Иномарка в районе Селятино сбила пешехода, который шел по проезжей части. Об этом рассказали очевидцы. Предположительно, мужчину сбил водитель Mercedes, который после этого скрылся с места. В полиции пока не прокомментировали произошедшее.