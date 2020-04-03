03 апреля 2020, 12:06
Мужчину с психическим расстройством осудят в Санкт-Петербурге
Мужчину, который в прошлом году угнал машину такси, не расплатившись с водителем, осудят в Санкт-Петербурге. Отмечается, что у подозреваемого есть психическое расстройство. Об этом написал сайт «Невские новости».
В апреле 2019 года мужчина вызвал такси и, не расплатившись с водителем, угнал автомобиль на его глазах. Делом займется Фрунзенский суд Санкт-Петербурга.
Сообщается, что подозреваемый, прибыв на место назначения, сказал водителю, что придет его знакомая и заплатит за поездку. Таксист вышел покурить, а мужчина сел на водительское место и угнал машину. Автомобиль стоил 400 тысяч рублей.
Мужчину отправят на принудительное лечение. Уголовное дело отправили в суд для рассмотрения.