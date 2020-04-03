Мужчину с психическим расстройством осудят в Санкт-Петербурге

В апреле 2019 года мужчина вызвал такси и, не расплатившись с водителем, угнал автомобиль на его глазах. Делом займется Фрунзенский суд Санкт-Петербурга.

Сообщается, что подозреваемый, прибыв на место назначения, сказал водителю, что придет его знакомая и заплатит за поездку. Таксист вышел покурить, а мужчина сел на водительское место и угнал машину. Автомобиль стоил 400 тысяч рублей.

Мужчину отправят на принудительное лечение. Уголовное дело отправили в суд для рассмотрения.