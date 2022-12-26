Происшествия 26 декабря 2022, 12:35 Мужчину с переохлаждением нашли на дороге в Оренбургской области

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В поселке Тюльпанный Оренбургской области сотрудники полиции нашли 43-летнего мужчину на дороге с симптомами переохлаждения. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

После обращения родственников пропавшего мужчины в полицию, стражи порядка выдвинулись на поиски. Лишь утром они нашли пострадавшего в пяти километрах от главной проселочной дороги.

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Мужчину сразу же доставили в больницу. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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