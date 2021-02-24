Мужчину с пейнтбольной гранатой задержали в московском метро

В Москве на станции метро «Славянский бульвар» задержали мужчину с муляжом гранаты. Речь идет о гранате для пейнтбола, сообщил источник «360».

По данным собеседника «360», полиция получила сообщение, что один из пассажиров метро лег на платформе и начал кричать, что у него с собой граната.

Позднее источник агентства уточнил, что пассажир выронил предмет, похожий на страйкбольную гранату, в вагоне метро. Очевидцы вызвали полицию. Мужчину решили задержать на ближайшей станции. Там он лег на пол и стал кричать.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, мужчина заявил, что у него граната, и угрожал взорвать ее. Полицейские вступили с ним в переговоры.

Станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии временно закрыли на вход и выход. По требованию полиции поезда проезжали ее без остановки, сообщили в столичном дептрансе.

В 20:27 мск ведомство разместило сообщение о том, что станция «Славянский бульвар» начала работать в обычном режиме.

Граната для пейнтбола или страйкбола может выглядеть как боевая. При взрыве она выпускает облако пыли, краску или пейнтбольные шарики.