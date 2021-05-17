В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на троих прохожих. После этого, как стало известно E1.ru, его обезвредили.

Сайт написал о том, что мужчину застрелили. ЧП произошло у железнодорожного вокзала. По последним данным местного СМИ, трое пострадали. При этом РЕН ТВ написал о трех погибших.

«Кто-то с ножом начал прямо на улице резать людей, приехали полицейские и застрелили его», — рассказала местная жительница Дарья.

Однако, по словам одного из очевидцев, напавшего на людей обезвредил не полицейский, а военный.

На месте работает полиция, сквер рядом с вокзалом оцепили. Об этом сообщило издание «Подъем».

Представители УМВД по Екатеринбургу рассказали о пострадавших, но не смогли оперативно подтвердить информацию о стрельбе. Информация о ЧП проверяется.