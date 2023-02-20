Происшествия 20 февраля 2023, 12:04 Мужчину с ножевыми ранениями увезли в одну из больниц Москвы после перепалки в метро

Читать 360tv в

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об инциденте, который произошел накануне между двумя жителями Москвы на станции метро «Киевская». Об этом написало ИА Nation News.

Сообщается, что во время конфликта один из мужчин ранил ножом второго в шею и живот, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу.

Реклама

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

Реклама

Авторы: