Мужчину с ножевым ранением живота обнаружили в Ивановской области

Жители города Вичуга в Ивановской области обнаружили на улице 1-я Тезинская мужчину со вспоротым животом. Им оказался 34-летний местный житель, написало издание «Ивановские новости».

По предварительной информации, пострадавший получил ранение ножом в живот в результате бытового конфликта. Подозреваемым в деле полиция считает 26-летнего местного жителя, сообщил «Царьград».

Сразу после обнаружения мужчины очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в Вичугскую ЦРБ.

Правоохранители завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека.