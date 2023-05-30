Происшествия 30 мая 2023, 14:59 Мужчину с ножевым ранением обнаружили в парке Черное озеро в Казани

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В Казани в парке Черное озеро местные жители нашли мужчину с ножевым ранением. Это произошло утром во вторник, 30 мая, написал сайт Inkazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Когда мужчину обнаружили, он еще был жив. Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию.

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«По кровавому следу стало понятно, что он, уже раненный, зашел в парк со стороны Дзержинского», — говорится в публикации.

Сообщается, что мужчина умер в реанимации. Сейчас стражи порядка разыскивают причастного к преступлению.