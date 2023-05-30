30 мая 2023, 14:59
Мужчину с ножевым ранением обнаружили в парке Черное озеро в Казани
В Казани в парке Черное озеро местные жители нашли мужчину с ножевым ранением. Это произошло утром во вторник, 30 мая, написал сайт Inkazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Когда мужчину обнаружили, он еще был жив. Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию.
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«По кровавому следу стало понятно, что он, уже раненный, зашел в парк со стороны Дзержинского», — говорится в публикации.
Сообщается, что мужчина умер в реанимации. Сейчас стражи порядка разыскивают причастного к преступлению.
Убийства
Казань
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