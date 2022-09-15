Мужчину с наркотиками задержали на трассе в Самарской области | 360°

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Мужчину с наркотиками задержали на трассе в Самарской области

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Инцидент произошел накануне на посту Зеленовка в Ставропольском районе Самарской области. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, перевозившего наркотики, написал «Царьград».

Во время досмотра документов, 23-летний водитель — житель одной из соседних республик — заметно нервничал. Стражи порядка принял решение осмотреть автомобиль. В заднем сиденье машины правоохранители нашли свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин.

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В отношении подозреваемого в хранении наркотиков было возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу до судебных разбирательств.

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Наркотики

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