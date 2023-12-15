Происшествия

15 декабря 2023, 11:30

Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Нижегородской области

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Правоохранители задержали в Дзержинске 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

В ходе обыска из квартиры предполагаемого злоумышленника изъяли крупную партию запрещенных веществ, банковские карты, электронные весы, упаковочный материал и мобильные телефоны.

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Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет колонии.

Наркотики

МВД РФ

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