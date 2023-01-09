Происшествия 09 января 2023, 18:04 Мужчину с гранатами задержали в Саратовской области

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Житель Саратовской области принес две боевые гранаты в магазин продуктов. Там его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщило ИА «СарИнформ».

Злоумышленник рассказал, что нашел гранаты «Ф-1» и «РГД-5» на земле. Свою находку он хранил в квартире родственницы. В какой-то момент мужчина решил похвастаться боеприпасами перед друзьями и принес их на встречу. В этот же день вместе с приятелями он отправился в магазин, где его и задержали.

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Мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на 2,5 года в колонии общего режима, написали Nation News.

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