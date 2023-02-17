Эксклюзив 17 февраля 2023, 12:24 Две боевые гранаты и взрыватели обнаружили у мужчины на Курском вокзале Источник «360»: мужчину с боевыми гранатами и взрывателями задержали на Курском вокзале

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Мужчину с двумя боевыми ручными гранатами и четырьмя взрывателями задержали на Курском вокзале в Москве, сообщил источник «360». На место вызвали полицию, специалистов по разминированию и экстренные службы.

Территорию, где обнаружили опасные предметы, оцепили. Все обстоятельства случившегося уточняются. Официально данные о задержании мужчины пока не подтвердили.

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По данным источника, мужчину задержали в восьмом зале вокзала. Оружие у него выявили, когда он проходил через рамки металлоискателя.

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