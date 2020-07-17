17 июля 2020, 23:19
Мужчину с автоматом задержали в парке на юге Москвы
На юге Москвы полицейские задержали мужчину в камуфляже, в руках у которого было оружие, похожее на автомат Калашникова, сообщил РЕН ТВ. Задержание произошло в Дюссельдорфском парке в районе Марьино.
Очевидцы не исключили, что задержанный гулял с муляжом стрелкового оружия.
Накануне в Адмиралтейском районе Петербурга пьяный мужчина разгуливал с муляжом автомата Калашникова и брал на мушку прохожих. Его задержали, составили протокол о мелком хулиганстве и отправили под административный арест.
Дюссельдорфский парк появился в 2006 году и изначально назывался парком 10-го микрорайона в Марьино. Нынешнее название он получил в 2009 году в честь партнерских отношений Москвы с германским Дюссельдорфом. Его открывали Юрий Лужков, который тогда занимал пост мэра Москвы, и глава Дюссельдорфа Дирк Эльберс. Над созданием парка работали немецкие ландшафтные дизайнеры и строители.