Мужчину с автоматом задержали в парке на юге Москвы

Очевидцы не исключили, что задержанный гулял с муляжом стрелкового оружия.

Накануне в Адмиралтейском районе Петербурга пьяный мужчина разгуливал с муляжом автомата Калашникова и брал на мушку прохожих. Его задержали, составили протокол о мелком хулиганстве и отправили под административный арест.

Дюссельдорфский парк появился в 2006 году и изначально назывался парком 10-го микрорайона в Марьино. Нынешнее название он получил в 2009 году в честь партнерских отношений Москвы с германским Дюссельдорфом. Его открывали Юрий Лужков, который тогда занимал пост мэра Москвы, и глава Дюссельдорфа Дирк Эльберс. Над созданием парка работали немецкие ландшафтные дизайнеры и строители.