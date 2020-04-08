Мужчину, расстрелявшего семью своей дочери, взяли под стражу

В региональном управлении СК РФ сообщили, что стрелку предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух лиц».

Напомним, 5 апреля 62-летний мужчина шесть раз выстрелил в дочь из охотничьего ружья, не менее трех раз — в зятя. Женщина находится в больнице. Ее муж и 17-летний сын живы, их жизни ничего не угрожает.