Мужчину расстреляли на юго-востоке Москвы

Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в 1-м Саратовском проезде в Москве. Сейчас пострадавшим занимаются врачи скорой помощи. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, кто-то расстрелял мужчину в голову и живот. Сейчас он находится в сознании, его здоровьем занимаются медики из скорой помощи. Кроме того, на месте работает полиция.

По неподтвержденной информации, причиной конфликта мог стать алкоголь.

«В 17:57 поступило сообщение об инциденте в Саратовском проезде, к. 3. Предположительно, из пневматического оружия неизвестные произвели выстрелы в мужчину. С места происшествия скрылись», — подтвердили в МВД Москвы.