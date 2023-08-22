Происшествия 22 августа 2023, 16:50 Мужчину, распылившего в лицо пассажиру метро перцовку, задержали в Москве Полиция в Москве задержала мужчину, распылившего в лицо пассажиру метро перцовый баллончик РИА «Новости»

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В московском метро полиция задержала 24-летнего мужчину из Ростовской области, который распылил перцовый баллончик в лицо пассажира. Об этом рассказала пресс-служба МВД.

Происшествие случилось на станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии. Спор возник между двумя мужчинами из-за неоплаченного прохода в метро. Пассажир сделал замечание молодому человеку, который проследовал за ним через турникет, а после начал преграждать путь. В итоге посторонний мужчина вмешался в конфликт и распылил перцовый баллончик, после чего скрылся.

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Пострадавший, 45-летний житель Подмосковья, обратился за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь. Медики обнаружили у потерпевшего химический ожог конъюнктивы глаз.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России. Задержанному назначили меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве задержали мужчину, вырвавшего смартфон из рук пассажира на станции метро «Ленинский проспект».