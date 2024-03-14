Происшествия 14 марта 2024, 09:38 Мужчину ранило при обстреле Белгородской области Губернатор Гладков: мужчина пострадал во время обстрела ВСУ города Грайворон РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали город Грайворон. Ранение руки получил местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший», — подчеркнул он.

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В момент прилета снаряда один из местных жителей находился рядом с продуктовым магазином. Мужчина получил легкое ранение руки. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь. От госпитализации раненый отказался.

Разные повреждения зафиксировали в нескольких квартирах многоэтажки и одном частном жилом доме. Также осколками посекло фасады и выбило окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы и магазине. Пострадали три машины. Один из автомобилей сгорел.

На местах приступили к работам оперативные службы.

Утром 14 марта на подлете к Белгороду сбили восемь воздушных целей. Погиб находившийся в автомобиле мужчина.