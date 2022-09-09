Мужчину ранили в лицо в Красногвардейском районе Петербурга | 360°

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Мужчину ранили в лицо в Красногвардейском районе Петербурга

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пьяный мужчина повздорил с подростками и был ранен пулей в лицо. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, во дворе дома на проспекте Наставников. Мужчина решил прогуляться во дворе своего дома, но на пути ему встретилась подростки. Молодые люди повздорили с прохожим и выстрелили ему в лицо.

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Медики выявили у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и огнестрельное, слепое ранение правой щеки.

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В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург

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