Мужчину приговорили к колонии за кражу электроинструментов

В Новом Уренгое завершился суд над мужчиной, который украл из гаража эектроинструменты. Его приговорили к полутора годам колонии, написало ИА «Север-Пресс».

В полицию обратился местный житель, рассказав, что у него из гаража украли электроинструменты общей стоимостью 11,5 тысячи рублей. Полиция нашла вора, им оказался ранее судимый за подобные преступления уроженец Казахстана.

Мужчину признали виновным и приговорили к полутора годам заключения в колонии.