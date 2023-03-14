Происшествия 14 марта 2023, 19:06 Мужчину приговорили к исправительным работам за истязание собаки в Тюмени

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В Тюмени состоялся суд над местным жителем, которого обвинили в жестоком обращении с животным. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

В январе этого года обвиняемый нанес своей собаке несколько ударов топором в ответ на ее агрессивное поведение. Животное получило травмы глаза, века и перелом лобной кости и скулы. Мужчина выбросил собаку в мусорный бак, упаковав ее в пакеты. Прохожие обнаружили животное и передали его ветеринарам, которым удалось спасти питомца.

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Мужчина явился с повинной на следующий день после произошедшего. В ходе судебного заседания он рассказал, что вложился в лечение собаки и покупал ей корм и пеленки. Его приговорили к исправительным работам сроком на один год.

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