Мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого в Петербурге

Суд вынес приговор мужчине за убийство знакомого в Санкт-Петербурге. Он отправится в колонию на восемь лет. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Между мужчинами произошел конфликт. В результате один из них до смерти избил другого. После он напал с ножом на женщину, но соседи смогли оказать ей медицинскую помощь.

«Суд, признав в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, аморальное поведение потерпевших, назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.