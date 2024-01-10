Происшествия 10 января 2024, 16:04 Мужчину приговорили к 5 годам колонии за поджог иномарок на 123 миллиона рублей в Новосибирске

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Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам лишения свободы мигранта, который поджог 10 дорогостоящих автомобилей на общую сумму в 123 миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, приезжий трудился разнорабочим на территории дачного товарищества в Новосибирске. Его перестал устраивать размер зарплаты, из мести он облил и поджег одну из машин. Огонь быстро распространился и на другие иномарки.

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Отмечается, что свое наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.