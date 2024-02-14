Происшествия 14 февраля 2024, 19:11 Мужчину приговорили к 4 годам колонии условно за хищение 126 тонн нефти в ХМАО

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Нижневартовский районный суд в ХМАО приговорил к четырем годам лишения свободы условно мужчину, который похитил 126 тонн нефти из нефтепровода. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт регионального УМВД.

По данным ведомства, летом 2022 года подсудимый незаконно подключился к напорному нефтепроводу на территории Нижневартовского района. Всего он откачал 126 тонн сырья.

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Отмечается, что нанесенный компании материальный ущерб составил более трех миллионов рублей.