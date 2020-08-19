Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство двух женщин и ребенка в ЯНАО

Страшная трагедия произошла в 2000 году в Надыме. Подозреваемый пришел к знакомой, ударил ее молотком, изнасиловал, а затем зарезал. После этого он заметил шестилетнего сына убитой. Он избил его молотком по голове и ударил ножом в живот 18 раз.

Спустя несколько месяцев мужчина находился в гостях у своей знакомой, между ними возник конфликт. Он нашел молоток и забил ее, после чего нанес 22 удара ножом.

Суд признал мужчину виновным и на 19 лет отправил его в колонию строгого режима.