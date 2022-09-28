Мужчину приговорили к 16 годам колонии за убийство массажистки в Челябинске | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину приговорили к 16 годам колонии за убийство массажистки в Челябинске

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Челябинский областной суд вынес приговор иностранцу за убийство женщины. Об этом рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина приехал в квартиру массажистки, где она работала. Он изнасиловал, а после задушил женщину. Из квартиры он похитил телефон и паспорт убитой.

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Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии, а также обязал выплатить родственникам убитой 997 тысяч рублей.

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