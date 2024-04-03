Эксклюзив 03 апреля 2024, 12:48 Мужчину придавило деревянным щитом на стройке в Печатниках Источник «360»: мужчину придавило щитом на стройке ЖК в Москве Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Мужчина оказался зажат деревянным щитом на территории строящегося ЖК в московском районе Печатники. Подробности «360» сообщил источник.

Как рассказал очевидец, щитом придавило 40-летнего мужчину. Пострадавший потерял сознание.

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Однако помощь спасателей ему не понадобилась. Пострадавшему вызвали скорую. Пока более подробной информации о его состоянии нет. Идет проверка.

Ранее Следком России начал проверку после падения рабочего в вентиляционную шахту на стройке в Москве. ЧП произошло во время обслуживания консоли строительного подъемника. Из-за нарушения требований охраны труда мужчина рухнул с высоты 10-го этажа.