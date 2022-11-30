Происшествия 30 ноября 2022, 13:57 Мужчину придавило автобусом в ремонтной мастерской в Волгограде

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В Волгограде в мастерской автоколонны ПАТП № 7 из-за несчастного случая погиб мужчина. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Как стало известно правоохранителям, 55-летний местный житель приехал в ремонтную мастерскую на улице Гороховцев, чтобы починить автобус. Поставив транспортное средство на ручной тормоз и не заглушив двигатель, он вышел из него. В этот момент автобус покатился и придавил его к другому автобусу. Мужчина оказался зажат между ними.

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Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают детали случившегося.

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