Мужчину посадят на 13 лет за убийство пенсионера во Владимирской области

Уточняется, что злоумышленник пытался ограбить жертву в его квартире. Он требовал отдать ему все ценности, но пенсионер не согласился. Тогда мужчина избил его. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Грабитель обыскал квартиру, похитил 27 тысяч рублей и скрылся.

Его приговорили к 13 годам колонии и выплате компенсации семье жертвы.