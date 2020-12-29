29 декабря 2020, 13:26
Мужчину посадят на 13 лет за убийство пенсионера во Владимирской области
Мужчину приговорили к 13 годам колонии за убийство пенсионера во Владимирской области. Также он обязан выплатить его семье миллион рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Петушинский районный суд.
Уточняется, что злоумышленник пытался ограбить жертву в его квартире. Он требовал отдать ему все ценности, но пенсионер не согласился. Тогда мужчина избил его. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Грабитель обыскал квартиру, похитил 27 тысяч рублей и скрылся.
Его приговорили к 13 годам колонии и выплате компенсации семье жертвы.