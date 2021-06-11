11 июня 2021, 18:42
Мужчину, попытавшегося ограбить банк с бутафорской гранатой в Петербурге, будут судить
Направлено в суд дело о неудавшемся ограблении на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
В феврале 30-летний мужчина пришел в отделение кредитно-финансовой организации с муляжом гранаты. Показав «гранату» кассиру, он потребовал деньги под угрозой взорвать ее.
В тот момент в кассе находилось 37 миллионов рублей, но грабитель их не получил. Сотрудница банка успела активировать сигнализацию.
Мужчину будут судить по статье «Разбой».