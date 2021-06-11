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    11 июня 2021, 18:42

    Мужчину, попытавшегося ограбить банк с бутафорской гранатой в Петербурге, будут судить

    Полина Гребенщикова

    Направлено в суд дело о неудавшемся ограблении на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

    Мужчину, попытавшегося ограбить банк с бутафорской гранатой в Петербурге, будут судить

    В феврале 30-летний мужчина пришел в отделение кредитно-финансовой организации с муляжом гранаты. Показав «гранату» кассиру, он потребовал деньги под угрозой взорвать ее.

    В тот момент в кассе находилось 37 миллионов рублей, но грабитель их не получил. Сотрудница банка успела активировать сигнализацию.

    Мужчину будут судить по статье «Разбой».