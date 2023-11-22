Происшествия 22 ноября 2023, 12:15 Мужчину, полгода планировавшего поджечь военкомат, задержали в Москве Shot: в Москве задержали мужчину, полгода планировавшего поджечь военкомат РИА «Новости»

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В Москве задержали молодого человека, который в течение нескольких месяцев подвергал детальному наблюдению здание военного комиссариата, но так и не решился на теракт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, с апреля мужчина регулярно наведывался к военкомату Академического района, расположенному на улице Дмитрия Ульянова, и внимательно осматривал объект.

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Своим поведением он привлек внимание правоохранительных органов. Мужчину задержали и допросили. Он сознался в планах совершить теракт в здании военкомата и рассказал, что для этого изучал объект, а также интересовался методами обращения с оружием и взрывчатыми веществами и идеологией террористических организаций.

Ранее в Калининградской области женщина попыталась поджечь военкомат. Жительница Советска бросила в здание бутылку с зажигательной смесью.