22 ноября 2023, 12:15
Мужчину, полгода планировавшего поджечь военкомат, задержали в Москве
Shot: в Москве задержали мужчину, полгода планировавшего поджечь военкомат
В Москве задержали молодого человека, который в течение нескольких месяцев подвергал детальному наблюдению здание военного комиссариата, но так и не решился на теракт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, с апреля мужчина регулярно наведывался к военкомату Академического района, расположенному на улице Дмитрия Ульянова, и внимательно осматривал объект.
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Своим поведением он привлек внимание правоохранительных органов. Мужчину задержали и допросили. Он сознался в планах совершить теракт в здании военкомата и рассказал, что для этого изучал объект, а также интересовался методами обращения с оружием и взрывчатыми веществами и идеологией террористических организаций.
Ранее в Калининградской области женщина попыталась поджечь военкомат. Жительница Советска бросила в здание бутылку с зажигательной смесью.
Терроризм
Москва 2023
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